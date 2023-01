Sojern und PUSHTech™ arbeiten zusammen, um die First-Party-Data-Strategien der Partner besser zu unterstützen

London (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft wird es Sojern ermöglichen, seine Lösungen für die Travel-Marketing-Plattform zu erweitern, indem es die Kunden von PUSHTech einbezieht.Sojern, die führende Plattform für digitales Marketing im Reisebereich, und PUSHTech™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751728-1&h=2432714931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751728-1%26h%3D4048558468%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pushtech.com%252F%26a%3DPUSHTech%25E2%2584%25A2&a=PUSHTech%E2%84%A2), eine Plattform für CRM, Marketing-Automatisierung, Vertrieb und Support, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um Hotelpartner besser dabei zu unterstützen, ihre First-Party-Daten optimal zu nutzen.„Da Google Cookies von Drittanbietern in Chrome schrittweise abschaffen will, ist eine First-Party-Data-Strategie wichtiger denn je", erklärt Josh Beckwith, Managing Director, Global Strategic Accounts bei Sojern. „Unsere neue Partnerschaft mit PUSHTech und deren Fähigkeit, Kunden über eine einzige Plattform zu akquirieren, zu schulen, zu binden und zu betreuen, wird es Sojern ermöglichen, die First-Party-Daten der Partner durch CRM-Integration besser zu nutzen."Angesichts der bevorstehenden Welt ohne Cookies wird die Zusammenarbeit von Sojern und PUSHTech die Reisebranche dabei unterstützen, ihre Datenstrategien zu überdenken. 81 Prozent der Hoteliers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751728-1&h=3870391503&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751728-1%26h%3D1670558662%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sojern.com%252Freports%252Fhow-hotel-brands-are-using-first-party-data-to-drive-revenue-and-build-stronger-relationships%26a%3D81%2Bpercent%2Bof%2Bhoteliers&a=81%C2%A0Prozent+der+Hoteliers) haben bereits einen Umsatzanstieg durch die Implementierung einer Strategie für First-Party-Daten festgestellt. Eine strategische Planung ist daher unerlässlich, um den Veränderungen in der digitalen Landschaft voraus zu sein. Die Travel-Marketing-Plattform von Sojern unterstützt Partner bei der Entwicklung langfristiger Strategien und bietet ihnen einen unübertroffenen Einblick in die Reisenachfrage und Informationen, mit denen sie ihr Budget optimal nutzen können. PUSHTech ermöglicht es Hotels, die Kontrolle über ihre Datenbank zu übernehmen, die Kundenkommunikation zu verbessern und den Direktverkauf zu steigern.„Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, durch den Einsatz automatisierter und intelligenter Lösungen eine effektivere, effizientere und wertvollere Kommunikation mit ihren Kunden zu generieren. Mit dem gemeinsamen Ziel, das Gastgewerbe besser zu bedienen, freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit Sojern bekannt zu geben", erklärte David Ezquerro, Chief Revenue Officer von PUSHTech. „Durch die Zusammenarbeit können wir unsere Philosophie der kontinuierlichen Innovation bei der Entwicklung einer automatisierten Marketing-, Vertriebs- und Managementplattform besser aufrechterhalten."Da First-Party-Daten für Hoteliers immer wichtiger werden, wird die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung die Integration der intelligenten Marketingplattform von Sojern und der Plattform von PUSHTech ermöglichen und gleichzeitig einen datenschutzfreundlichen Ansatz für die sichere Verwaltung von Partnerdaten verfolgen. Die Hotelpartner profitieren von maximierter Kampagnenleistung, stärkeren Kundenbeziehungen und höheren Umsätzen, die insgesamt den Direktverkauf steigern und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich erhöhen.Informationen zu SojernSojern ist die führende digitale Marketingplattform für Reisevermarkter. Mit künstlicher Intelligenz und Daten über die Absichten der Reisenden bietet Sojern Multichannel-Marketinglösungen zur Steigerung der direkten Nachfrage. 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter verlassen sich jährlich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt anzusprechen und Buchungen zu erhalten.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751728-1&h=2218518532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751728-1%26h%3D1658281055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F249299%252Fsojern_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F249299%252Fsojern_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F249299%2Fsojern_logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sojern-und-pushtech-arbeiten-zusammen-um-die-first-party-data-strategien-der-partner-besser-zu-unterstutzen-301718271.htmlPressekontakt:Scott Thornburg,scott.thornburg@sojern.comOriginal-Content von: Sojern, übermittelt durch news aktuell