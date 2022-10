Sojern und GauVendi unterstützen Hoteliers bei der Steigerung von Direktbuchungen und Umsätzen

London (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft ermöglicht eine neue Art des Bestandsmanagements, also des attributbasierten Verkaufs, um den direkten und sofortigen Verkauf zu fördern und gleichzeitig die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste besser zu erfüllen .Sojern, die führende digitale Marketingplattform für Reisevermarkter, und GauVendi, ein Vertriebs- und Umsatzsystemlösung für das Gastgewerbe, gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt, um Hoteliers dabei zu unterstützen, sich von der Konkurrenz abzuheben.„Nach 15 Jahren Unterstützung von Reisenden ist unser Engagement, mehr direkte Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig Online-Buchungen zu tätigen, stärker denn je", sagte Josh Beckwith, Managing Director, Global Strategic Accounts, Sojern. „Unsere neue Partnerschaft mit GauVendi und ihre neuartigen Möglichkeiten zum Verkauf, zum Umsatzmanagement, zum Marketing und zur Automatisierung bei Beherbergungsbetrieben stimmen mit dem Ziel von Sojern überein, die Umsatzchancen bei jeder Buchung zu maximieren."In einer zunehmend wettbewerbsorientierten digitalen Landschaft haben sich Sojern und GauVendi zusammengeschlossen, um die Stärken des jeweils anderen zu nutzen. Sojern bietet Reisevermarktern die Tools, um die Nachfrage kosteneffizient zu steigern, Kunden zu überzeugen und Loyalität in einer Digital-First-Welt aufzubauen. GauVendi revolutioniert die Art und Weise, wie Hotelerlebnisse verkauft, bepreist und vermarktet werden, mithilfe einer neuen Einzelhandelsphilosophie und proprietärer Technologie, die eine echte Personalisierung und Differenzierung ermöglicht.„Unser Ziel mit unserer einzigartigen Vertriebs- und Vertriebssoftware ist es, die besten Fähigkeiten im Gastgewerbe bereitzustellen, um ein ausgeprägtes Gästeerlebnis zu bieten und bessere Anlagerenditen zu erzielen. Mit unserem gemeinsamen Fokus auf die Förderung von Direktbuchungen für Reisen freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit Sojern bekannt geben zu können", sagte Markus Mueller, Managing Director von GauVendi. „Gemeinsam können wir ein verbessertes Gästeerlebnis durch die Buchung über direkte Kanäle im Vergleich zu Drittanbietern von Unterkünften bieten. Durch den funktionsbasierten Verkauf liegt die Entscheidung wieder fest in den Händen der Gästen."Informationen zu SojernSojern ist die führende digitale Marketingplattform für Reisevermarkter. Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und Daten über die Absichten von Reisenden bietet Sojern Multichannel-Marketinglösungen zur Steigerung der direkten Nachfrage. Tausende von Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern verlassen sich jedes Jahr auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt anzusprechen und zu überzeugen.Informationen zu GauVendiGauVendi ist ein cloudbasiertes zentrales Vertriebssystem für das Gastgewerbe, das sich vom statischen Zimmer-Bestandsmanagement löst und ein dynamisches und funktionsbasiertes Bestandsmanagement einführt. Die neue Datenstruktur und Datenpunkte sind die Grundlage für künstliche Intelligenz, die neuartige Möglichkeiten des Verkaufs, des Umsatzmanagements, des Marketings und der Automatisierung für jede Art von Beherbergungsbetrieb bieten, welche für ein individuelles Gästeerlebnis sorgen möchte.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682876-1&h=609158040&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682876-1%26h%3D2708804410%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F249299%252Fsojern_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F249299%252Fsojern_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F249299%2Fsojern_logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sojern-und-gauvendi-unterstutzen-hoteliers-bei-der-steigerung-von-direktbuchungen-und-umsatzen-301655508.htmlPressekontakt:EMEA und APAC,Yasmine Najib,+44 7519920411,yasmine.najib@sojern.comOriginal-Content von: Sojern, übermittelt durch news aktuell