Soitec Aktie: Das kann keiner glauben

Soitec: Anlegerstimmung, Relative Stärke und Technische Analyse

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien bezüglich Soitec wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Trotzdem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Soitec derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Soitec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ist das Rating jedoch "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, während die negative Änderung der Stimmungsrate zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Soitec eine eher negative Gesamtbewertung.