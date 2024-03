Soitec Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "SoiTec":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Soitec ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 56,09 und der Wert für den RSI25 liegt bei 48,07. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Soitec in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Soitec wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Unsere Analysten haben Soitec auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Für die Soitec-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 154,16 EUR, wobei der letzte Schlusskurs bei 132,9 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 139,61 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Soitec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.