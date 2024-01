Soitec Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "SoiTec":

Die Soitec-Aktie zeigt sich laut technischer Analyse in einer neutralen Position. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 153,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 152 EUR -1,18 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (158,76 EUR) weicht mit -4,26 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Soitec. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Soitec-Aktie überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 80 für die letzten 7 Tage. Auf längerfristiger Basis beträgt der RSI25 60,19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine neutrale Position der Soitec-Aktie hin. Die durchschnittliche Aktivität und die stabile Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt kann die Soitec-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index als neutral eingestuft werden.