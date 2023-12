Soitec Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "SoiTec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Soitec. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,56 Punkte, was bedeutet, dass Soitec derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI-Wert ebenfalls 41,17, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Ein weiterer maßgeblicher Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie, der auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegelt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Soitec erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Soitec mittlerweile auf 152,44 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 167,9 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,14 Prozent und führt zu einer Bewertung von "gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 155,03 EUR, was zu einem Abstand von +8,3 Prozent führt und damit ebenfalls zu einer Bewertung von "gut". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ein gemischtes Bild. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen vorherrschten, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "neutrale" Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Soitec derzeit in verschiedenen Analysen und Bewertungen als "neutral" oder "gut" eingestuft wird.