Soilbuild Construction Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Soilbuild Construction derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,03 SGD, was einer Kursabweichung von +16,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 SGD führt zu einer Einstufung als "Gut". Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Soilbuild Construction neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Stimmung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Soilbuild Construction liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauftsein an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch wurden signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls die Bewertung "Neutral".

Insgesamt wird die Soilbuild Construction daher aktuell als "Gut" und "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Stimmung der Anleger.

Soilbuild Construction kaufen, halten oder verkaufen?

