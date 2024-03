Soilbuild Construction Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Soilbuild Construction-Aktie steht derzeit im Fokus, da verschiedene Kennzahlen auf eine eher durchwachsene Performance hindeuten.

Beginnend mit der Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs widerspiegelt, liegt diese bei Soilbuild Construction aktuell bei 0 Prozent. Im Branchenvergleich liegt dieser Wert deutlich unter dem Durchschnitt von 3,94 Prozent, was auf eine unterdurchschnittliche Dividendenpolitik hindeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Soilbuild Construction-Aktie ergibt einen Wert von 50 sowohl für den RSI7 als auch den RSI25, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Soilbuild Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche eine signifikante Underperformance von -12,79 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang im "Industrie"-Sektor von -6,68 Prozent liegt die Aktie 12,76 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Soilbuild Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,03 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,029 SGD weicht um -3,33 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein eher durchwachsenes Bild für die Soilbuild Construction-Aktie, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength-Index, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse.

