Soilbuild Construction Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Soilbuild Construction hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -6,56 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -31,42 Prozent für Soilbuild Construction führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6 Prozent im letzten Jahr, und Soilbuild Construction lag 31,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Soilbuild Construction-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 66,67 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Soilbuild Construction nach RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ist die Soilbuild Construction-Aktie derzeit +3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf -22,5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Soilbuild Construction in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.