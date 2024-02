Soilbuild Construction Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Soilbuild Construction-Aktie wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysekriterien bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, wobei dieser aktuell bei 0,03 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,029 SGD liegt in ähnlicher Nähe zum gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der ebenfalls bei 0,03 SGD liegt. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten Tagen überwogen positive Themen in Bezug auf Soilbuild Construction, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedriger Wert darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Mit einem KGV von 13,79 liegt Soilbuild Construction unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Unterbewertung um 37 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Soilbuild Construction langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.