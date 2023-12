Soho China Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Soho China Aktie steht derzeit bei 0,74 HKD und ist damit um -8,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -32,73 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Situation als "Neutral" betrachtet wird, da der RSI der Soho China bei 60 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen rund um Soho China in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Somit erhält die Soho China-Aktie ein "Neutral"-Rating.