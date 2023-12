Sogefi Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Sogefi Spa liegt der RSI aktuell bei 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 26,48, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sogefi Spa derzeit bei 1,36 EUR verläuft, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 2,025 EUR beträgt +48,9 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,7 EUR und einer Differenz von +19,12 Prozent im "Gut"-Bereich. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet somit auch hier "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Sogefi Spa wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Sogefi Spa bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.