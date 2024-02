Sogefi Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Sogefi Spa notiert derzeit bei 1,922 EUR und liegt damit um +0,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +28,99 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Sogefi Spa-Aktie. Der RSI7 liegt bei 30,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,89 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sogefi Spa zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Sogefi Spa somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Stufe.