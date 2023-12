Software Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Software AG keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder ein Anstieg noch ein Rückgang der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, weshalb die Software AG insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Software AG diskutiert. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Software AG insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Software AG beträgt derzeit 0,16 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 22,92 Prozent in der Software-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -22,76 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Software AG bei 30,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,7 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +11,63 Prozent im Vergleich zum GD200 und +5,91 Prozent im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage. Insgesamt erhält die Software AG daher eine Gesamtnote von "Gut".