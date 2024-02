Software Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung auf dem Markt für die Software AG-Aktie wird positiv eingeschätzt, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie der Software AG derzeit +4,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Grundlage der zurückliegenden 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +15,14 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Software AG derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (67,92 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,72 Punkte) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Software AG derzeit bei 168,91, was über dem Branchendurchschnitt von 72,74 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie derzeit als überbewertet betrachtet wird.