Software Acquisition III tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Der RSI der Nogin liegt bei 71,76, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 62, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nogin in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ gegenüber Nogin, mit vier positiven und acht negativen Tagen in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nogin von 0,136 USD mit -92,05 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Nogin in der Gesamtbetrachtung eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.