Software Acquisition III Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "De La Rue":

In den letzten vier Wochen wurde bei der Aktie von Nogin eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der Nogin-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten wurden 2 als "Gut" eingestuft, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nogin vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 16994,02 Prozent steigen. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nogin-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,17 ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Nogin.

In den sozialen Medien wurde Nogin in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen zum Unternehmen angesprochen wurden. Auf Basis dieser Anleger-Stimmung wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" generiert.