Software Acquisition III Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI von Nogin liegt bei 24,69, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 35,46 und zeigt damit eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nogin besonders positiv diskutiert, was zu einer "gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, was auf eine überwiegend positive Stimmung hindeutet. Insgesamt gibt es daher eine "gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Nogin in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch als "neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind beide Einstufungen als "gut" bewertet worden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "gut"-Rating für die Nogin-Aktie. Zwar liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das durchschnittliche Kursziel von 3 USD lässt jedoch eine mögliche Steigerung um 4818,03 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend vermuten. Basierend auf dieser Analyse erhält Nogin somit insgesamt ein "gut"-Rating von den Analysten.