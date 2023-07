Software AG: Das wahre Kursziel von 32,64 EUR

Die Software AG-Aktie wird nach Ansicht der Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das Kurspotenzial beträgt +3,55% vom aktuellen Preis entfernt.

• Die Aktie legt am 14.07.2023 um +0,13% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,43 für die Software AG

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Software AG an der Börse eine Entwicklung von +0,13%. In den vergangenen fünf Tagen oder einer vollen Handelswoche stand ein Rückgang von -0,82 % zu Buche und zeigte sich damit ein relativ neutraler Trend.

Obgleich es überraschend erscheint gibt es eine klare Stimmung unter den Bankanalysten.

Das mittelfristige Kursziel der Software AG beträgt momentan 32,64 EUR.

