Software AG home24 Aareal Bank – Special Situations. Chancen für Geduldige?

Software AG home24 Aareal Bank – Drei Unternehmen, die die Themen Digitalisierung, SaaS, Onlinehandel oder Software interessant gemacht hat für Private Equity. Mit normalerweise gutem Gespür für Unterbewertungen, Wachstumschancen und hohe Renditen wurden sie als Übernahmeziele identifiziert.Und mehrheitlich übernommen – übrig geblieben sind „einige freie Aktionäre“, die sich ausrechnen, dass es Sinn machen könnte „dabeizubleiben“. Entweder bis zu einem der Natur der Sache nach zu erwartendem Exit durch Relisting ( gerade bei der Renk AG zu sehen) oder Verkauf an andere Hedgefonds oder Wettbewerber durch die neuen Mehrheitseigentümer nach einer angestrebten wesentlichen Wertsteigerung der übernommenen Entities. Bei Software AG, home24 und der Aareal Bank wurden in verschiedenen Angebotsrunden unterschiedliche Beteiligungsquoten erreicht – bei allen sollte eine Schwelle die grösste Relevanz haben.

Software AG home24 Aareal Bank – Squeeze-Out als „Königsweg“ für Minderheitsaktionäre?

Ab 75% Beteiligungsquote ist der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags möglich, auch die Auflösung der Gesellschaft könnte beschlossen werden. Und für die freien Aktionäre die wichtigere Schwelle: Ab einer Beteiligung von 95% ist ein aktienrechtlicher Squeeze-Out möglich, wobei die Schwelle für den Mehrheitsaktionär durch Kapitalerhöhungen ohne Bezugsrecht auch erreicht werden könnte, ohne dass „freie Aktionäre“ ihre Aktien an den Mehrheitsaktionär verkaufen. Beim Squeeze-Out wird der freie Aktionär quasi enteignet und das mit dem Recht auf eine Bar-Abfindung.

Und die Höhe dieser Abfindung soll „angemessen“ sein – dieser unbestimmte Rechtsbegriff öffnet die Tür für Klagen gegen den ermittelten Abfindungspreis, was häufig zu Besserungen der Abfindungsangebote für die Aktionäre führt. Wobei ein Squeeze-Out häufig jahrelang auf sich warten lässt und nicht immer als „Abschied“ von den Kleinaktionären gewählt wird. Anmerkung: Übernahmerechtlicher Squeeze-Out ist bereits ab 90% Beteiligung möglich, ist aber vom Timing her bei den drei betrachteten Werten nicht mehr möglich.

Software AG home24 Aareal Bank – Chartbilder the same. Geduld gefragt. Silver Lake bei 87%. Mal schauen, wann die nächsten Schritte kommen.

Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401) befindet sich in einem Transformationsprozess zu einem SaaS-Anbieter, wobei die Märkte vor dem Übernahmeangebot enttäuscht über die Geschwindigkeit der Transformation und „zu langsamen“ Wachstum die Aktie auf Tiefststände durchreichten. Chance gesehen von Silver Lake, einem global agierenden Technologie-Investmentunternehmen. Gemeinsam mit der Mosel Bidco SE, einer Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Silver Lake verwaltet oder beraten werden, hat man sich 87% der Aktien der Software AG zum 29. September 2023 gesichert. Hierbei erfolgten aussagegemäss neben der Andienung von Altaktionären (Zustimmung des alten 30%-Hauptaktionärs, Software AG Stiftung, hatte amn vom ersten Tag an.) auch Börsenkäufe.

Christian Lucas, Co-Head EMEA bei Silver Lake, sagte dazu am 29.09.2023: „Wir begrüßen den erfolgreichen Abschluss unseres Übernahmeangebots für die Software AG und freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam, um den mehrjährigen Transformationsplan des Unternehmens umzusetzen.“ Und Aktionäre, die noch an Bord sind, können nun auf einem Kursniveau ungefähr in Höhe des Übernahmeangebots abwarten, wie erfolgreich diese Transformation verläuft, respektive darauf warten, dass Silver Lake auch die 95% Schwelle nimmt. Wahrscheinlich ist die Variante Squeeze-Out auf dem Tableau der Amerikaner, um ungestört durchregieren zu können und die Kosten zu reduzieren.



