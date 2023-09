Software AG: Kursziel von 32,64 EUR erwartet

Die Aktie des deutschen Softwareunternehmens Software AG wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Ihr wahres Kursziel liegt bei 32,64 EUR und bietet damit ein Potenzial von +3,23%.

• Am 08.09.2023 legte die Aktie um +0,06% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,41

• Von insgesamt 17 bewertenden Experten empfehlen nur noch maximal “Halten”

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Anstieg von ebenfalls +0,06%. Obwohl dies auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet, sind viele Analysten optimistisch über das mittelfristige Potenzial der Aktie.

So sehen sie in dem aktuellen Niveau eine Unterbewertung und prognostizieren für zukünftige Investoren ein mögliches Plus von bis zu +3,23%. Während einige Experten jedoch skeptischer sind und zum Verkauf raten oder sogar einen sofortigen Verkauf...