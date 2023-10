Software AG: Kursziel von 32,64 EUR in Sicht

Die Aktie des Softwareunternehmens Software AG wird von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 32,64 EUR und bietet damit ein Potenzial von +3,03%.

• Am 03.10.2023 erreichte die Aktie einen Anstieg um +0,83%

• Guru-Rating bei bisherigem Wert von 2,41 unverändert

• Neutraler Trend mit einer Steigerung der vergangenen fünf Handelstage um +0,06%

Am gestrigen Tag stieg das Unternehmen an der Börse um +0,83%, was sich auf eine gesamte Zunahme von +0,06% innerhalb der letzten Woche summiert. Die aktuelle Marktstimmung kann als neutral angesehen werden.

Während einige Analysten denken könnten diese Entwicklung vorhergesehen zu haben ist es jedoch klar dass das wahre Potenzial für Investoren darin besteht dass das mittelfristige Kursziel bei 32,64 EUR liegt.

Allerdings gibt es auch...