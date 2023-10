Software AG: Kursziel von 32,64 EUR

Die Aktie der Software AG wird nach Ansicht vieler Analysten gegenwärtig nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +2,77% über dem aktuellen Kurs.

• Die Software AG verzeichnet am 13.10.2023 eine Steigerung um +0,89%

• Das Kursziel für die Software AG beträgt 32,64 EUR

• Das Guru-Rating der Software AG bleibt unverändert bei 2,41

Gestern legte die Software AG an den Finanzmärkten eine Entwicklung von +0,89% hin. Damit belief sich das Ergebnis auf +1,34% in den vergangenen fünf Handelstagen – einer vollständigen Handelswoche -, was darauf hindeutet dass der Markt zurzeit relativ optimistisch ist.

Es stellt sich jedoch die Frage ob dieser Trend auch erwartet wurde und wie sicher diese Einschätzungen sind.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie der Software AG liegt bei 32,64 EUR.

Durchschnittlich schätzen...