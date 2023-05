Software AG: Kursziel von 30,60 EUR

Die Aktie von Software AG ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das Kurspotenzial beträgt -8,87% vom aktuellen Preis.

• Am 24.05.2023 stieg der Software AG-Aktienkurs um +0,18%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 30,60 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,50

Gestern verzeichnete die Software AG-Aktie am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,18%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei einem Verlust von -1,93%. Die Stimmung am Markt scheint daher momentan eher pessimistisch zu sein.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 30,60 EUR. Dies würde bedeuten, dass Investoren aktuell ein Risiko von -8,87% eingehen könnten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung angesichts des schwachen Trends in letzter Zeit.

Während...