Software AG: Kursziel liegt bei 22,64 EUR

Die Aktie von Software AG wird derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 22,64 EUR, was einem Risiko von -33,41% für Investoren entspricht. Am Finanzmarkt hat die Software AG gestern eine negative Kursentwicklung von -2,30% verzeichnet und die Ergebnisse der letzten Handelswoche liegen bei +7,94%. Die Stimmung am Markt scheint momentan eher pessimistisch zu sein.

•Am 05.05.2023 lag das Rating bei -2,30%

•Das Guru-Rating bleibt stabil bei 2,50

Obwohl einige Experten optimistischer sind und die Bewertung “Kauf” oder “Halten” vergeben haben (9 bzw.11), gibt es immer noch einige Analysten (5) , welche den Verkauf des Wertpapiers empfehlen.

Es existieren sogar vier Expertenmeinungen dahingehend.

Das bestätigte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches bisher auf dem Niveau von 2,50 gelegen...