Software AG: Kursziel bei 32,64 EUR - Investoren eröffnet sich Potenzial von +3,36%

Die Aktie von Software AG hat am gestrigen Handelstag einen leichten Verlust in Höhe von -0,13% hinnehmen müssen. In der vergangenen Woche ergab sich insgesamt eine negative Entwicklung um -0,32%. Analysten sind davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +3,36% bietet.

• Am 22.09.2023 gab es ein Minus von -0,13%

• Das Kursziel beträgt 32,64 EUR

• Guru-Rating liegt unverändert bei 2,41

Das durchschnittliche Kursziel für Software AG beträgt laut Bankanalysten aktuell 32.64 EUR. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu: Während zehn Analysten die Empfehlung “halten” aussprechen und vier weitere den Verkauf empfehlen, raten drei Experten sogar zum sofortigen Verkauf.

Trotz dieser gemischten Bewertungen glaubt man insgesamt daran, dass Software...