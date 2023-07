Software AG: Kursziel bei 32,64 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Software AG einen Verlust von -0,19%. In den letzten fünf Tagen betrug das Ergebnis der Aktie +0,06%, was auf eine relative Marktneutralität hinweist. Allerdings scheinen Analysten anderer Meinung zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 32,64 EUR und bietet somit ein Potenzial von +2,51% für Investoren. Obwohl dies nicht alle Analysten teilen und einige sogar empfehlen, die Aktie sofort zu verkaufen.

Insgesamt ist das Guru-Rating derzeit stabil bei 2,43 geblieben. Von insgesamt 21 an der Analyse beteiligten Experten bewerten zwölf die Aktie als “halten”, während sechs sie zum Verkauf empfehlen. Drei Experten sind sogar überzeugt davon, dass es besser wäre Sofware AG umgehend abzustoßen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Bewertungen zur...