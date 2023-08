Software AG: Kursentwicklung und Analyse

Die Aktie von Software AG verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,13%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich die Kursentwicklung auf einen positiven Trend von +1,09%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 32,64 EUR liegt. Investoren haben damit laut Experten eine Chance auf ein Kurspotenzial in Höhe von +3,68%.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2.37