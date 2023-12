Software AG-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Software AG-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu derselben Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Software AG bei 30,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,7 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +11,63 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 31,82 EUR, was einer Distanz von +5,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Software AG eine Rendite von 29,48 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,81 Prozent aufweist, liegt die Software AG mit 19,67 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Software AG diskutiert, mit vier Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung der Software AG als "Gut" auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.