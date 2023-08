Software AG: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Software AG hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,25% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von +0,13% erzielt werden. Diese relativ neutrale Stimmung könnte jedoch trügen.

Denn laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 32,64 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +3,62%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und sprechen sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt mit 2,37 unverändert.

Anleger sollten daher genau abwägen und sich auf mögliche Risiken vorbereiten.