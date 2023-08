Software AG: Analysten sehen Potenzial von 3,68% - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Software AG hat gestern an der Börse ein Plus von 0,13% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit eine Gesamtperformance von +0,06%. Die Meinung der Analysten ist dabei eindeutig: Laut ihrer Einschätzung wird die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und das wahre Kursziel liegt bei 32,64 EUR.

• Software AG am 22.08.2023 mit einem Anstieg um +0,13%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 32,64 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,37

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das Kurspotenzial in Höhe von +3,68% erreicht werden können Investoren profitieren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Entwicklung.

Aktuell gibt es zehn neutrale Bewertungen (“halten”) sowie sechs negative Urteile (“Verkauf”). Drei...