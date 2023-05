Software AG: Analysten sehen Potenzial von 30,60 EUR

Die Aktie von Software AG konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,53% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs um +3,50%. Die Stimmung am Markt ist also relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 30,60 EUR. Das würde ein Potential von -10,68% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen. Allerdings gehen nicht alle Experten davon aus, dass sich dieses Ziel erreichen lässt.

Aktuell raten 2 Analysten zum Kauf der Software-Aktie und 11 Experten empfehlen sie zu halten. Weiterhin sind jedoch 5 Analysten der Meinung, dass man die Aktien besser verkaufen sollte und sogar 4 Expterten sprechen sich dafür aus dies sofort zu tun. Insgesamt bleibt damit eine positive Note mit einem Guru-Rating von konstant 2,50 erhalten.