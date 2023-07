Software AG: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 30,60 EUR

Die Aktie von Software AG hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Gestern jedoch verlor sie am Finanzmarkt leicht an Wert und sank um -0,06%. Doch trotz dieses kleinen Rückschlags sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Software AG beträgt laut dieser Experten 30,60 EUR – was einen möglichen Gewinn von -3,83% bedeuten würde. Allerdings vertreten nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie als “halten”. Andere hingegen sprechen sich sogar für einen Verkauf aus.

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt zudem keine Verbesserung gegenüber dem letzten Status quo mit einem Wert von 2,43. Insgesamt ergibt sich damit ein eher durchwachsenes Bild für potentielle Investoren in Software AG.