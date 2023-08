Software AG: Analysten sehen Kursziel von 32,64 EUR

Laut Bankanalysten wird die Aktie von Software AG derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 32,64 EUR und liegt damit um +3,42% über dem aktuellen Kurs.

• Gestern stieg der Aktienkurs um +0,19%

• Guru-Rating bleibt bei 2.37

• Halten: 10 Experten; Verkaufen: 6 Experten; Sofort-Verkauf: 3 Experten

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Software AG eine positive Entwicklung von +0,38%. Die Stimmung am Markt ist jedoch weitgehend neutral. Obwohl das mittelfristige Kurspotenzial bei +3,42% liegt und somit ein Kaufsignal darstellt, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Das Guru-Rating für die Aktie bleibt unverändert bei einem Wert von 2.37.

Aktuell empfehlen zehn Experten “Halten”, während sechs weitere eine “Verkaufs”-Einschätzung abgeben und drei...