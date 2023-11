Software AG: Analysten sehen Kursziel bei 32,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um +2,64% über dem aktuellen Kurs.

– Software AG: Verzeichnete am 28.11.2023 einen Anstieg von +0,63%

– Das Kursziel der Software AG beträgt 32,64 EUR

– Guru-Rating der Software AG nun bei 2,41 angekommen

Am letzten Handelstag verzeichnete die Software AG einen Anstieg von +0,63%. Die Gesamtleistung in den vergangenen fünf Handelstagen – also eine vollständige Woche – beläuft sich [...] Hier weiterlesen