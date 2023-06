Software AG: Analysten sehen Kursziel bei 30,60 EUR -5,20% entfernt

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Software AG erneut an Wert und notierte am Ende des Tages bei einem Minus von -0,12%. Insgesamt betrachtet fielen die Ergebnisse der vergangenen Woche mit einem Verlust von -1,94% eher negativ aus. Bankanalysten sind jedoch weiterhin optimistisch und halten ein mittelfristiges Kursziel von 30,60 EUR für möglich.

• Software AG verliert in einer Woche -1,94%

• Bankanalysten sehen mittelfristig Potenzial auf 30,60 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 2.40

Die Meinungen unter den Experten sind allerdings geteilt: Während einige noch immer zum “Verkauf” raten oder sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen würden, sprechen sich elf Analysten lediglich für eine Beibehaltung der Position (“halten”) aus. Ein positiver Trend ist aktuell nicht erkennbar.

