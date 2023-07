Software AG: Analysten sehen Kurspotential von +4,08% - Kursziel 32,64 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Software AG eine leichte Abnahme um -0,13%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen Anstieg von +0,06%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Laut Bankanalysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 32,64 EUR. Dies würde Investoren ein potentielles Wachstumspotenzial von +4,08% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Von insgesamt 21 Analysten empfehlen lediglich 12 die Aktie zu halten und sechs raten zum Verkauf. Drei Experten gehen sogar davon aus, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating für Software AG bleibt unverändert bei 2,43 (ALT).