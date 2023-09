Software AG: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +2,77%

Die Aktie der Software AG erfreut sich großer Beliebtheit bei Anlegern. Am 11.09.2023 legte sie am Finanzmarkt um +0,44% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung von +0,25%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR.

Analysten sind davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und Investoren ein Potenzial von +2,77% bietet. Allerdings gibt es auch Meinungen entgegengesetzter Natur – so bewerten zehn Experten die Aktie als “halten”, während vier weitere einen Verkauf empfehlen und drei sogar einen sofortigen Verkauf raten.

