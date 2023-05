Software AG: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 30,60 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie der Software AG eine positive Kursentwicklung von +1,27%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie jedoch um -1,71%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Software AG nicht korrekt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 30,60 EUR. Wenn dies zutrifft, ergibt sich ein Investitionsrisiko von -8,44%. Einige Experten teilen diese Auffassung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung jedoch nicht.

Trotzdem sehen zwei Analysten das Potenzial zum Kauf und bewerten positiv. Elf Experten halten ihre Position weitestgehend neutral mit einer Halteempfehlung. Fünf Analysten empfehlen Verkauf und vier weitere sogar einen sofortigen Verkauf (“Verkaufen”). Somit sind insgesamt nur noch knapp über neun Prozent...