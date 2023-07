Software AG: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 32,64 EUR

Die Software AG-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR, was ein Kurspotenzial von +3,68% gegenüber dem aktuellen Wert bedeutet.

• Am 13.07.2023 lag die Performance bei -0,38%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,43

• Bankanalysten sind weitgehend neutral positioniert

In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich eine negative Tendenz und die Aktie verlor insgesamt -1,07%. Trotzdem halten viele Bankanalysten an ihrer Einschätzung fest und sehen in der Software AG-Aktie ein Potenzial für Investoren.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Während zwölf Experten dazu raten die Aktien zu halten,

empfehlen sechs Analys­ten einen Verkauf und drei sogar sofortigen Verkauf (“Verkauf”). Positive Meinungen zur Entwicklung des Unternehmens werden aktuell nicht...