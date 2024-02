Software AG Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Software AG liegt bei 46,15, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird.

Die Aktie von Software AG ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 168,83 auf Basis der heutigen Notierungen um 134 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (72,1). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Software AG-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,78 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38,86 EUR liegt, was einem Unterschied von +18,55 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (35,22 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt um +10,34 Prozent für die letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über die Software AG diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Software AG daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.