Software AG Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie der Software AG wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 139,72 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 69,74 im Segment "Software". Infolgedessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die langfristige Stimmungslage führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Daher wird der Software AG Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zugeschrieben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Software AG Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene.

Wer derzeit in die Aktie der Software AG investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,16 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 22,71 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".