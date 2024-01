Software AG Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Software AG-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 20,05 ebenfalls überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 139, was bedeutet, dass die Börse 139,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Software AG zahlt. Dies ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche eine Überbewertung, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz, dass die Aktivität im Netz üblich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher erhält Software AG insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Schließlich liegt die Dividendenrendite von Software AG mit 0,16 Prozent 22,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.