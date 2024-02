Software AG Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht, die derzeit bei 0,13 % liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 24,18 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Software AG bei 168,83 liegt, was 134 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Software". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Software AG zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.