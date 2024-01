Software AG Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Software AG bei 139, was bedeutet, dass die Börse 139,72 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist ein Anstieg um 100 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") verzeichnet die Software AG eine Rendite von 29,48 Prozent, was 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 12,37 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während die Software AG mit 17,11 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Software AG-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 22,66, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Software AG somit ein "Gut"-Rating.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Software AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,91 EUR. Der letzte Schlusskurs von 36,18 EUR weicht somit um +17,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 32,51 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+11,29 Prozent), wodurch die Software AG-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Software AG-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.