Software AG Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 50 wird die Software AG als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 29,61 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") weist die Software AG mit einer Rendite von 87,03 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,42 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Software AG mit 79,61 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Software AG verläuft derzeit bei 32,97 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 38,7 EUR liegt und damit einen Abstand von +17,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 35,89 EUR, was einer Differenz von +7,83 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einem insgesamt "Gut"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen in die positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Software AG verstärkt diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.