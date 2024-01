Software AG Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 29,48 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite für die "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 12,76 Prozent, wobei die Software AG mit 16,72 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Software AG-Aktie ein Durchschnitt von 31 EUR für den Schlusskurs. Mit einem Schlusskurs von 37,02 EUR am letzten Handelstag (+19,42 Prozent Unterschied) erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen von +19,42 Prozent bzw. +13,49 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Software AG eine Dividendenrendite von 0,16 Prozent auf, was 22,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite für die Branche "Software" beträgt 0,22 Prozent. Somit kann die Aktie als unrentables Investment betrachtet werden und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei der Software AG in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus unserer Einschätzung eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.