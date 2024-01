Software AG Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Software AG beträgt aktuell 168,83 und liegt damit 134 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 72. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie von dieser Stufe aus eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Software AG in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Software AG ein "Neutral"-Wert.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Software AG eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, wobei keine negativen Aspekte zu verzeichnen waren. Lediglich an einem Tag zeigten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Software AG daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 18,46, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 13, was ebenfalls als Signal für eine Überverkauftheit gilt und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung für die Software AG.