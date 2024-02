Software AG Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG hat eine Dividendenrendite von 0,13 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,39 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien wurde die Software AG in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Software AG liegt bei 168,83, was deutlich teurer ist als das Branchenmittel von 72,19. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Software AG hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,4 % erzielt, was einer Outperformance von +33,32 % im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.