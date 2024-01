Software AG Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Software AG-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Software AG beträgt 139,72, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 70,09 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft. In den letzten 12 Monaten hat die Software AG-Aktie eine Performance von 29,48 Prozent erzielt, was einer Outperformance von 13,75 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche "Software" entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 9,45 Prozent, wobei die Software AG-Aktie um 20,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformances wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite der Software AG liegt bei 0,16 Prozent, was 22,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was sie zu einem unrentablen Investment macht und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

